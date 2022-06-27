Глава Узбекистана поздравил работников СМИ

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам сферы печати и средств массовой информации с поздравлениями по случаю их профессионального праздника.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые работники средств массовой информации!



Дорогие друзья!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас и ветеранов сферы, вносящих сегодня достойный вклад в ее развитие, с замечательным праздником – Днем работников печати и средств массовой информации, выражаю всем вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.



В вашем лице мы видим самоотверженных и трудолюбивых людей, которые свои глубокие знания, талант и мастерство отдают такому благородному делу, как обеспечение конституционных прав граждан в сфере информации, возвеличивание чести и достоинства человека, повышение самосознания и расширение мировоззрения соотечественников, укрепление атмосферы открытости и гласности в обществе, защита национальных интересов в глобальном информационном пространстве.



Наш народ хорошо знает и высоко ценит, что сегодня, когда Узбекистан вступает в новый и важный этап своего развития, представители медиасферы – журналисты и редакторы, режиссеры и операторы, блогеры, работники телерадиоканалов, газет и журналов, издательств и типографий – вносят огромный вклад в формирование демократического имиджа страны, ее прославление в мире.



Уважаемые соотечественники!



В последние годы в республике осуществляется широкомасштабная работа по превращению средств массовой информации в надежный мост для диалога с народом, развитию современного рынка информационных услуг, здоровой конкуренции среди масс-медиа, укреплению их материально-технической базы, усилению традиций наставничества, достойному стимулированию нелегкого труда работников сферы.



Благодаря такому большому вниманию количество средств массовой информации в стране выросло по сравнению с 2016 годом почти на 30 процентов и составляет 1962. Особенно частные СМИ занимают все более значимое место в нашей жизни, что служит важным фактором обеспечения плюрализма мнений в обществе, способствует реализации коренных реформ, смелому освещению недостатков и проблем на местах.



Говоря об этом, следует отметить, что в целях интеграции телевидения и сети Интернет созданы современная интернет-платформа и ее мобильное приложение, в национальном информационном пространстве количество интернет-изданий за последние шесть лет увеличилось почти вдвое и достигло 677.



В результате у государственных и негосударственных организаций стало еще больше источников информации, создаются широкие возможности для прямого диалога с населением, оперативного освещения волнующих людей проблем, открытых, объективных и критических выступлений в СМИ по различной тематике.



Сегодня в информационной сфере перед нами стоит актуальная задача превратить количественные показатели в качественные, вывести национальную журналистику на новый уровень развития.



Медиакомпании Узбекистана, заняв достойное место также на мировой информационной арене, стремятся активнее участвовать в глобальных общественно-политических процессах.



В этих целях необходимо неустанно трудиться, осваивать передовой зарубежный опыт, современные информационные технологии и аналитические методы, быть в постоянном поиске, воспитывать новое поколение нашей национальной журналистики.



Для достижения таких высоких рубежей, отраженных в Стратегии развития Нового Узбекистана, у нас есть все ресурсы и потенциал.



Еще одна приоритетная задача – создание для наших граждан наиболее благоприятных возможностей в сфере информации, повышение роли и влияния СМИ в осуществлении общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и управления.



Следует особо отметить, что мы и впредь будем постоянно уделять внимание улучшению материально-технической базы сферы и стимулированию труда ее работников.



Важным шагом в этом направлении стало принятое на днях постановление Президента о поддержке средств массовой информации и дальнейшем развитии журналистики. В нем предусмотрены меры по усилению защиты законных интересов средств массовой информации, дальнейшему повышению потенциала и конкурентоспособности кадров, обеспечению жильем нуждающихся в этом и молодых журналистов.



Также в текущем году в Республике Каракалпакстан, всех областных центрах и городе Ташкенте будет критически изучено состояние Домов печати и приняты необходимые меры по строительству новых зданий.



Как известно, в соответствии с общепризнанными международными демократическими принципами свобода печати имеет особое значение среди всех гражданских и политических прав. Конечно, в данной сфере наряду с успехами у нас есть и проблемы.



Подтверждением, в частности, служит то, что в последнее время в социальных сетях встречаются сообщения с мест о фактах пренебрежительного отношения к работникам средств массовой информации, воспрепятствования свободной деятельности журналистов в рамках их полномочий.



В связи с этим хочу еще раз подчеркнуть: в правовом демократическом государстве, которое мы строим, свобода слова и печати всегда будет находиться под защитой Конституции, законов и Президента страны.



Воспрепятствование свободному осуществлению законной деятельности работников СМИ должно расцениваться как противодействие нашим демократическим реформам, нанесение ущерба авторитету страны. Органам суда и прокуратуры следует принять решительные меры по таким совершенно неприемлемым для нас негативным фактам.



Мы никогда не должны забывать одну истину: все мы учимся демократии, и этот процесс непрерывный. Нам необходимо еще многого добиться в данном направлении. Уверен, что имеющие твердую гражданскую позицию, обладающие богатым профессиональным и жизненным опытом представители печати и СМИ, уважаемые ветераны сферы станут для нас примером в воспитании подрастающего поколения именно в таком духе.



Дорогие друзья!



В связи с сегодняшним праздником группа работников сферы удостоена высоких государственных наград, что, несомненно, вдохновляет всех вас на достижение новых рубежей, придает сил и энергии.



Пользуясь случаем, еще раз искренне поздравляю вас, уважаемые мастера слова, с нынешним праздником, желаю всем вам здоровья, счастья и больших творческих успехов, мира и благополучия вашим семьям."

УЗИНФОРМ