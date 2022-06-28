Погода в Узбекистане на 29 июня

Погода в Узбекистане на 29 июня28.06.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 июня, погода по прогнозам синоптиков:
28-29 июня по территории Узбекистана сохранится жаркая погода с температурой воздуха:
28 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 42-44°;
28-29 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 43-45°;
28-29 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до 40-42°;
28-29 июня местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 41-43°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 37-42°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 37-42°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 37-42°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 36-41°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°.
УЗИНФОРМ