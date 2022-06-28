



Погода в Узбекистане на 29 июня



ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 июня, погода по прогнозам синоптиков: 28-29 июня по территории Узбекистана сохранится жаркая погода с температурой воздуха: 28 июня по Каракалпакстану, Хорезмской области до 42-44°; 28-29 июня по Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 43-45°; 28-29 июня по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины до 40-42°; 28-29 июня местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. в Ташкенте :

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 41-43°. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 37-42°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 37-42°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 21-26°, днем 37-42°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 36-41°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 30-35°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи