



Посол Узбекистана аккредитован в Австралии



ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кахрамон Шакиров вручил свои верительные грамоты генерал-губернатору Австралии Дэвиду Хёрли. После завершения торжественной церемонии стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах электротехнической промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства и животноводства. С июня 2018 года Кахрамон Шакиров является послом Узбекистана в Сингапуре и будет совмещать этот пост с должностью главы дипмиссии Узбекистана в Австралии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи