Посол Узбекистана аккредитован в Австралии

Посол Узбекистана аккредитован в Австралии28.06.2022 11:04
ТАШКЕНТ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кахрамон Шакиров вручил свои верительные грамоты генерал-губернатору Австралии Дэвиду Хёрли.
После завершения торжественной церемонии стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах электротехнической промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства и животноводства.
С июня 2018 года Кахрамон Шакиров является послом Узбекистана в Сингапуре и будет совмещать этот пост с должностью главы дипмиссии Узбекистана в Австралии.
УЗИНФОРМ