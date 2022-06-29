В Ташкент прибыл новый посол Мексики

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня исполняющий обязанности руководителя ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Мексиканских Соединенных Штатов (с резиденцией в Тегеране, Иран) Гильермо Алехандро Пуэнте Ордорика, прибывшим в Ташкент для вступления в должность.

В ходе встречи посол вручил копии своих верительных грамот, затем стороны провели обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, автомобилестроения, промышленности, здравоохранения, фармацевтики, сельского хозяйства, а также обсудили пути взаимодействия по решению афганской проблематики.



В рамках пребывания в Ташкенте новый глава дипмиссии Мексики также посетил Технопарк.

Посольство Мексики в Иране также работает в 5 странах: Афганистане, Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. С апреля 2018 года его возглавлял Хосе Альфонсо Зегбе.

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