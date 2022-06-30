В Ташкент прибыл новый посол Черногории

В Ташкент прибыл новый посол Черногории30.06.2022 09:02
ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня исполняющий обязанности главы ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Черногории (с резиденцией в Москве, Россия) Милорадом Шчепановичем.
После церемонии вручения верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах цветной металлургии, машиностроения, фармацевтики, туризма.
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