



В Ташкент прибыл новый посол Черногории



ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 29 июня исполняющий обязанности главы ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Черногории (с резиденцией в Москве, Россия) Милорадом Шчепановичем. После церемонии вручения верительных грамот стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития диалога двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах цветной металлургии, машиностроения, фармацевтики, туризма. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи