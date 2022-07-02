



МИД Узбекистана посетил посол Бангладеш



ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля исполняющий обязанности руководителя ведомств иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Народной Республики Бангладеш Мухаммадом Джахангиром Аламом. В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, бизнеса и текстильной индустрии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи