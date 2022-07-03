



Погода в Узбекистане на 4 июля



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 4 июля, погода по прогнозам синоптиков: В связи с ожидающимся высоким температурным фоном в горах 3 июля текущего года по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана. 3-5 июля местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/c, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 23-28 м/с. в Ташкенте : Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 35-37°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 26-31°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 33-38°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 36-41°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 23-28°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи