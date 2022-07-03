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Глава государства ввел чрезвычайное положение в Каракалпакстане
03.07.2022 10:07

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан" сроком на 30 дней в ответ на общественные беспорядки.

В документе говорится:

"В соответствии с пунктом 19 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан и статьями 5–7 Конституционного закона Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении»:

1. В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года.

2. Ввести на территории Республики Каракалпакстан на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут.

3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру территории Республики Каракалпакстан и наделить ее всеми полномочиями, предусмотренными Конституционным законом Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении».

Назначить комендантом территории Республики Каракалпакстан командующего Национальной гвардией Республики Узбекистан Джураева Рустама Мирзаевича.

4. Установить на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

а) усилить охрану общественного порядка, особо важных и категорированных объектов, а также инфраструктурных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

б) ввести ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств в Республике Каракалпакстан;

в) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

г) ограничить въезд в Республику Каракалпакстан, а также выезд из нее;

д) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

е) запретить забастовки и иные действия, направленные на приостановление или прекращение деятельности юридических лиц;

ж) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

з) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

5. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру территории Республики Каракалпакстан, силы и средства Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, Национальной гвардии Республики Узбекистан, Службы государственной безопасности Республики Узбекистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан, а также других государственных органов и организаций, входящих в Государственную систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

6. Принимая во внимание реальную угрозу жизни и здоровья граждан, факты нападения на сотрудников правоохранительных органов, овладения их оружием и техникой, а также в соответствии со статьей 23 Конституционного закона Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении» дополнительно привлечь силы и средства Министерства обороны Республики Узбекистан для выполнения следующих задач:

  • поддержание особого режима въезда на территорию, где введено чрезвычайное положение, и выезда с нее;
  • охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей среды;
  • разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники;
  • участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований;
  • участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также спасении жизни людей в составе сил Государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях.

7. Коменданту Джураеву Р. М. совместно с причастными министерствами и ведомствами принять все необходимые меры по обеспечению безопасности и охране правопорядка на территории Республике Каракалпакстан, а также реализацию других необходимых мероприятий в соответствии с требованиями Конституционного закона Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении».

8. Генеральному прокурору Республики Узбекистан Юлдашеву Н.Т. обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

9. Кабинету Министров Республики Узбекистан выделить необходимые средства из резервного фонда Кабинета Министров Республики Узбекистан и других государственных источников для обеспечения режима чрезвычайного положения.

10. Настоящий Указ вступает в силу с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года и подлежит незамедлительному опубликованию в средствах массовой информации.

11. Направить настоящий Указ на утверждение в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

12. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В.".

УЗИНФОРМ

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