



Погода в Узбекистане на 5 июля



ТАШКЕНТ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 5 июля, погода по прогнозам синоптиков: 4-5 июля местами по республике возможно усиление ветра до 15-20 м/c, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 23-28 м/с. в Ташкенте : Переменная облачность, в первой половине дня возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 20-22°, днем около 30°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 28-33°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

в Ташкентской области:

Переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 17-22°, днем 30-35°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, в первой половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком, местами возможны порывы до 25-28 м/с. Температура ночью 21-26°, днем 30-35°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных предгорных и горных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 15-20°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи