Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 241040 заболевших

ТАШКЕНТ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 11 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 241 тысячу 040 человек.

Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек.

Число случаев заражения за последний день - 95, за последнюю неделю - 695, месяц - 1963, смертность за тот же период - 0 человек.

В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 15 миллионов 319 тысяч 040 человек (45,77% от общего числа населения).

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