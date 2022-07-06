Ташкент посетила делегация ОЭС

ТАШКЕНТ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. 5 июля исполняющий обязанности главы ведомства иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел встречу с прибывшим с визитом в Ташкент для участия в заседании министров сельского хозяйства стран-членов ОЭС Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хусравом Нозири.

В тот же день глава делегации ОЭС посетил внешнеторговое ведомство Узбекистана, где провел встречу с министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, транспорта и связи и других.



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