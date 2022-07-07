



Проведен разговор глав МИД Узбекистана и Азербайджана



ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел разговор по телефону с руководителем ведомства внешней политики Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Разговор был посвящен обсуждению итогов недавнего визита главы Азербайджана в Узбекистан, практических аспектов реализации достигнутых договоренностей и актуальных вопросов развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи