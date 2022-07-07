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В МИД Узбекистана осветили ситуацию в Каракалпакстане
07.07.2022 10:16

ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля ведомство внешней политики Узбекистана выпустило заявление, касающееся ситуации в Каракалпакстане.

В нем говорится:

"Отдельными средствами массовой информации и правозащитными организациями со ссылкой на неназванные источники муссируются разного рода предположения и недостоверные сообщения о событиях в г. Нукусе Республики Каракалпакстан.

Делаются необоснованные заявления о якобы незаконном применении силы для «разгона мирного митинга», «затыкании независимых голосов и блокировании информации», в том числе посредством объявления чрезвычайного положения. 

В этой связи МИД Республики Узбекистан хотел бы внести ясность относительно событий в Каракалпакстане и предоставить более детальную и объективную информацию. 

1-2 июля 2022 года в г.Нукусе была предпринята попытка подрыва конституционного строя, территориальной целостности и единства Республики Узбекистан. Под предлогом протеста против внесенных на всеобщее обсуждение предложений по конституционным поправкам, группой злоумышленников были организованы насильственные акции, стычки и попытки силового захвата зданий органов государственной власти. 

Эти противозаконные действия носили очевидные признаки заранее спланированной диверсии, направленной на разжигание сепаратизма, дестабилизацию и раскол мирной, единой, демократической страны. 

Прикрываясь популистскими лозунгами, распространяя фейковые новости через средства мобильной связи и интернет, враждебно настроенные силы пытались массово вовлечь граждан в антиконституционную деятельность. Это вынудило принять меры по временному ограничению интернет-связи. 

В ходе массовых погромов и бесчинств были предприняты неоднократные попытки штурма зданий парламента - Жокаргы Кенеса, ГУВД г.Нукуса и управления Нацгвардии, захвачены огнестрельное оружие и заложники из числа сотрудников правоохранительных органов, повсеместно осуществлялись поджоги, порча и уничтожение государственного, общественного и личного имущества, нанесен значительный урон инфраструктуре города.

Кроме того, в ходе нападений серьезные телесные повреждения получили 107 сотрудников органов правопорядка, 23 из них находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности 270 сотрудников государственных органов получили травмы различной степени тяжести. 

Жестокость действий участников беспорядков явилась результатом провокационных действий группы лиц, манипулировавших сознанием людей, и не могут быть квалифицированы как мирные демонстрации граждан.

В результате данных незаконных действий погибли, как ранее было заявлено, 18 человек. Следует отметить, что среди активных участников нападений, подавляющее большинство составляли лица, находящиеся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. 

Правительство Узбекистана решительно осуждает любые неправомерные действия, направленные на силовой захват власти, пропаганду идей сепаратизма, разжигание ненависти, призывы к массовым беспорядкам и насилию.

Благодаря принятым мерам и адекватным действиям правоохранительных органов, противозаконные акции были пресечены.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия по событиям в Каракалпакстане. Будучи участником международных договоров в области прав человека, Узбекистан привержен полному соблюдению принципов прозрачного, независимого и беспристрастного расследования, а также обеспечению гарантии надлежащей правовой процедуры и справедливого судебного разбирательства. Итоги расследования будут доведены до сведения соответствующих международных организаций.

Все предпринимаемые Правительством Узбекистана действия по стабилизации ситуации в Каракалпакстане осуществляются в рамках правового поля и направлены, в первую очередь, на недопущение угрозы жизни и здоровью людей.

В настоящее время на территории Каракалпакстана в полном объеме работает мобильная связь, функционируют продовольственные магазины, рынки, пекарни, банки, больницы и другие социальные объекты. Электроэнергия, газ и вода подаются в штатном режиме.

Соответствующие государственные органы Узбекистана на ежедневной основе информируют общественность о текущей ситуации в Каракалпакстане. В этой связи заявления относительно отсутствия доступа к информации беспочвенны.

Заявляем, что никакие силы не способны помешать Республике Узбекистан последовательно продолжать курс демократических реформ и уверенно двигаться к построению и укреплению гуманного, правового и социального государства, заботящегося о чести и достоинстве, благополучии и интересах каждого гражданина.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан призывает все средства массовой информации и правозащитные организации объективно подходить к событиям в Каракалпакстане, не допуская поспешных выводов и заявлений одностороннего характера на основе различных недостоверных источников.

Республика Узбекистан остается приверженной открытому диалогу и взаимодействию с международным сообществом, в том числе в вопросах защиты законных интересов, прав и свобод человека."

УЗИНФОРМ

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