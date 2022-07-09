



Глава государства поздравил народ Узбекистана



ТАШКЕНТ, 9 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю празднования Курбан хайит. В поздравлении Президента говорится: "Уважаемые соотечественники!



Искренне, от всей души поздравляю вас, почтенных отцов и матерей, дорогих братьев и сестер, нашу молодежь, весь наш народ с великим праздником Курбан хайит, который мы вместе со всей мусульманской уммой встречаем с большой радостью, и выражаю вам свои самые добрые пожелания.



В эти светлые дни мы прежде всего благодарим Всевышнего за то, что все вместе встречаем Курбан хайит – праздник Ийд аль-Адха в атмосфере мира и благополучия.



Все мы хорошо знаем, что ислам – религия мира, добра и гуманизма.



Призыв к миру звучит в более чем ста аятах священного Корана. Так, в суре “Бакара” говорится: “О те, кто уверовал! Стремитесь к миру!”



Действительно, в сегодняшнее очень сложное и тревожное время для каждого мусульманина, каждого человека, живущего в нашей стране, как никогда актуальным является ценить и беречь мир и спокойствие.



Уверен, что выполнение этой благородной и священной задачи, став для каждого гражданина Узбекистана велением сердца и человеческим долгом, будет служить укреплению нашей независимости, обеспечению мирной, свободной и благополучной жизни народа, будущего наших детей.



Дорогие друзья!



Этот праздник, воплощающий в себе такие священные понятия, как возвеличивание самого дорогого и почитаемого творения Всевышнего – человека, его чести и достоинства, полностью созвучен сути и содержанию широкомасштабных реформ, проводимых в Узбекистане во имя интересов человека, создания достойной жизни нашему народу.



В последние годы в стране большое внимание уделяется восстановлению и всестороннему развитию национальных и религиозных ценностей.



Благоустройство мест паломничества и поклонения, древних мечетей и медресе, глубокое изучение и широкая популяризация бесценного духовно-просветительского наследия великих предков заслужили признание соотечественников и мировой общественности.



Обеспечиваются права и свободы граждан в религиозной сфере, мусульмане страны свободно совершают религиозные обряды.



Следует особо отметить, что после двухлетних ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в этом году 12 тысяч наших граждан получили возможность совершить священный хадж, за последние 6 месяцев около 40 тысяч мусульман Узбекистана совершили паломничество умру.



В последние годы по сложившейся в стране доброй традиции в связи с Курбан хайитом объявлены дополнительные выходные дни, что позволит соотечественникам содержательно провести праздник вместе с семьей и близкими, отправиться в увлекательные поездки и на экскурсии по достопримечательностям нашей прекрасной Родины.



Все мы гордимся тем, что священная религия ислам и ее немеркнущие ценности, многовековые традиции Курбан хайита, которые еще больше укрепляют такие присущие нашему народу высокие качества, как взаимоуважение, доброта и милосердие, умение жить в согласии и быть благодарным, служат ни с чем не сравнимой духовной силой, объединяющей представителей разных наций и народностей.



Пользуясь случаем, поздравляю с этим благословенным праздником мусульман стран дальнего и ближнего зарубежья, всех наших друзей и партнеров, желаю им мира, прогресса и процветания.



Дорогие соотечественники!



Еще раз поздравляю вас со священным праздником Курбан хайит.



Пусть в этот светлый праздник осуществятся все добрые мечты и надежды нашего народа!



Пусть в нашей стране всегда царят мир и спокойствие!



Пусть Всевышний всегда оберегает нашу любимую Родину, поддерживает во всех благих начинаниях наш благородный и великодушный народ!". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи