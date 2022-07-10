Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

ТАШКЕНТ, 10 июля. /УЗИНФОРМ/.

8 июля в Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана было проведено онлайн-совещание, посвященное ходу подготовки ряда мероприятий, запланированных к проведению в рамках предстоящего 12-14 июля визита туркменской делегации в Республику Узбекистан.

В совещании приняли участие руководители министерств, ведомств, отраслевых объединений, органов местной власти, а также представительства Республики Узбекистан в Туркменистане.

В рамках мероприятия был рассмотрен ход подготовки к узбекско-туркменскому межрегиональному форуму в Бухаре, в рамках которого запланировано проведение 2-го заседания узбекско-туркменского совета предпринимателей, выставки промышленной продукции Узбекистана и Туркменистана, выставки изделий народного творчества двух стран.

Также были обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, сельского хозяйства, автомобилестроения, текстильной, химической и нефтехимической промышленности, транспорта и логистики, энергетики, туризма и других отраслях, рассмотрен ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.