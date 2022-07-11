advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
13.07.2022 / 18:54 msk / 20:54 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
 15.6% (35)  - Более положительно, чем отрицательно
 25.4% (57)  - Нейтрально
 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Каракалпакстан в цифрах и фактах
11.07.2022 10:29

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. За последние 5 лет из центрального бюджета Республики Узбекистан в бюджет Каракалпакстана направлено 11 триллионов сумов. В 2020 г. совокупный доход на душу населения в Каракалпакстане вырос в 3 раза. По всему Каракалпакстану строится современная инфраструктура. Созданы десятки новых промышленных производств, современных агрокластеров, совместных предприятий. Построены тысячи объектов, в том числе детские сады, школы, вузы, учреждения здравоохранения, науки, культуры и спорта.

Создаются новые рабочие места для местных жителей, действуют программы социальной защиты и поддержки женщин и молодежи. С 2017 г. охват детей дошкольным образованием вырос с 32 процентов до 75 процентов.

В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» в Республике Каракалпакстан осуществлена масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, улучшено состояние ирригационных и мелиоративных сетей. Жители региона ощущают результаты этой работы.

Вопрос о развитии Приаралья определен приоритетом государственной политики. На высохшей части Аральского моря высажены зеленые насаждения площадью 1 миллион 733 тысячи гектаров. Разрабатывается пятилетняя национальная программа по восстановлению флоры и фауны, восстановлению экосистемы и устойчивому социально-экономическому развитию Приаралья.

По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева разработана и принята 18 мая 2021г. специальная резолюция Генассамблеи ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий». В настоящее в рамках ее реализации осуществляется плодотворная работа с международными партнерами по оказанию технического содействия и гуманитарной помощи Каракалпакстану.

Также по инициативе Руководства Узбекистана создан Многопартнерский трастовый фонд ООН для человеческой безопасности в регионе Приаралья, в рамках которого реализуются многочисленные программы в рамках достижения целей устойчивого развития.

Дипмиссиями Узбекистана за рубежом осуществляется деятельность по привлечению средств в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. По состоянию на 1 июля 2022г. общая сумма привлеченных средств в МПТФ составляет 26,1 млн. долл.США (Норвегия - 1,1 млн.долл., Финляндия – 1 млн. евро, ОАЭ – 10,7 млн. долл., КСА – 0,2 млн. долл., Япония - 3,2 млн. долл., Корея - 1 млн. долл., ЕС - 5,5 млн. долл. и др.).

Активную работу в данном направлении проводят дипломатические представительства Узбекистана в развитых государствах. Так, 11 ноября 2019г. в г.Брюсселе было подписано соглашение между РУ и Евросоюзом о финансировании проекта «Вклад ЕС в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья» с бюджетом 5,2 млн. евро. Реализация проекта рассчитана на период с 12 февраля 2020г. по 11 ноября 2023г. Европейская сторона в марте 2020г. заблаговременно выплатила всю необходимую сумму в МПТФ, полностью выполнив свое обязательство по этому соглашению. Срок действия проекта еще не завершен. При этом, выражена готовность рассмотреть вопрос выделения новых средств в фонд после завершения действующего проекта.

По линии финансово-технической помощи и льготных грантов, Агентство международного сотрудничества и АН КНР оказывают содействие в развитии социальной инфраструктуры и изучения флоры-фауны Приаралья на общую сумму в 1,5 млн. долл.

Совместно с корейским Агентством по международному сотрудничеству (KOICA) начата реализация проекта экологической реабилитации Каракалпакстана на общую сумму в 5,9 млн. долл.

Японское Агентство по международному сотрудничеству осуществляет финансирование на общую сумму в 7.9 млн. долл. проекта создания медицинской инфраструктуры (создание филиала педиатрического института и оснащение Кегелийского районного объединения).

Наряду с этим, в настоящее время при содействии МИД Республики Узбекистан по линии ООН в Республике Каракалпакстан реализуются 12 проектов на общую сумму более 20,2 млн. долл.США. Проекты охватывают широкий спектр сфер и согласуются с политикой и стратегиями Правительства Узбекистана по преодолению кризиса Приаралья и Комплексной программой развития Каракалпакстана на 2020-2023гг. Финансирование осуществляется как за счет собственных средств международных организаций, так и с привлечением грантов стран-доноров и зарубежных правительственных структур.

Проекты направлены на улучшение социально-экономического и экологического положения региона, повышение уровня жизни местного населения, в т.ч. уязвимых слоев, обеспечение занятости молодежи, усовершенствование системы здравоохранения, доступа к медицине, развития сельского хозяйства и др. сферы. Основными исполнителями проектов являются: ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ФАО, ВОЗ, ОБСЕ, ИКАРДА.

Аналогичные проекты реализуются в Каракалпакистане и по линии ЮНЕСКО. В частности, дипмиссиями Узбекистана за рубежом в течение 2021г. проведены около 10 развернутых презентаций проектов и переговоры с представителями ЮНЕСКО для осуществления в Приаралье в ближайшие годы всего 47 проектов на 305 млн. долл.

Привлечение гуманитарной помощи и технического содействия осуществляется также по линии американских правительственных и неправительственных фондов. Например, в настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства США (USDA) реализуется проект на общую сумму $21,7 млн., предусматривающий пожертвование сельскохозяйственных товаров и финансовую и техническую помощь для программ дошкольного и школьного питания.

В рамках данного проекта 27 июля 2021 г. подписано Соглашение о взаимопонимании между Министерством дошкольного образования, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан и американской НПО «Mercy Corps», предусматривающее реализации 5-летнего проекта по поддержки сбалансированного питания, развитие инфраструктуры и улучшению кадрового потенциала в более чем 400 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельских районах в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.

Проектом предусматривается доставка в Узбекистан в период 2021-2025гг. 1600 тонн продовольственных товаров (пшеничная мука, рис, горох и подсолнечное масло) для 90 тыс. воспитанников дошкольных учреждений. В рамках первого этапа программы на 2022 г. утвержден список из числа 30 целевых дошкольных образовательных организаций в Каракалпакстане. Первая партия груза из США (подсолнечное масло, желтый колотый горох, обогащенный рис и мука – всего 100 т) на общую сумму $175 тыс. доставлена в г.Нукус в январе 2022 г.

В 2019г. с президентом американской благотворительной организации «Project C.U.R.E.» Д.Джексоном достигнута договоренность о доставке медоборудования и предметов здравоохранения в зоны Приаралья на сумму $3 млн. В этих целях сформирован список из 24 медучреждений Республики Каракалпакстан, имеющие самые острые потребности в медтехнике. В мае 2021г. была направлена первая партия гумпомощи органам здравоохранения Каракалпакстана. До настоящего времени направлены 3 партии гуманитарного груза c общим весом около 30 тонн, содержащего медицинские принадлежности и оборудования на общую сумму более $1,5 млн.

По линии содействия образовательной системе Каракалпакстана 300 школ региона оснащены онлайн-программой обучения английскому языку. Между ВУЗами региона и Малайзии, КНР, Кореи и Японии осуществляются совместные образовательные и научно-исследовательские программы, создание передовых центров профессионального обучения, возведение социальных объектов и т.д.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Посол цивилизованного Востока
Назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Узбекистан в Испании...
Зона свободной экономики: первые успешные шаги
В декабре 2008 года на карте Узбекистана появилась территория площадью 500 га, на которой предпринимательская деятельность...
Экономические пути преодоления региональной конфликтогенности в контексте современного мирового кризиса
В современном мире существуют сотни конфликтогенных регионов.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Выступление Президента Республики Узбекистан в ходе Диалога высокого уровня по вопросам глобального развития в формате «БРИКС плюс»
Обзор прессы с 20 по 26 июня
26.06.2022
Выступление и.о.министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на третьей встрече министров иностранных дел в формате «Центральная Азия-Китай»
Обзор прессы с 6 по 12 июня
10.06.2022
Узбекистан в сотрудничестве с ООН оказывает гуманитарную поддержку Афганистану
Обзор прессы с 30 мая по 5 июня
06.06.2022
Выступление и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова на Форуме народной дипломатии ШОС
Обзор прессы с 9 по 15 мая
12.05.2022
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ