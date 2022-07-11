Каракалпакстан в цифрах и фактах

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. За последние 5 лет из центрального бюджета Республики Узбекистан в бюджет Каракалпакстана направлено 11 триллионов сумов. В 2020 г. совокупный доход на душу населения в Каракалпакстане вырос в 3 раза. По всему Каракалпакстану строится современная инфраструктура. Созданы десятки новых промышленных производств, современных агрокластеров, совместных предприятий. Построены тысячи объектов, в том числе детские сады, школы, вузы, учреждения здравоохранения, науки, культуры и спорта.

Создаются новые рабочие места для местных жителей, действуют программы социальной защиты и поддержки женщин и молодежи. С 2017 г. охват детей дошкольным образованием вырос с 32 процентов до 75 процентов.



В рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалля» в Республике Каракалпакстан осуществлена масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры, обеспечению населения электроэнергией, природным газом, питьевой водой, улучшено состояние ирригационных и мелиоративных сетей. Жители региона ощущают результаты этой работы.



Вопрос о развитии Приаралья определен приоритетом государственной политики. На высохшей части Аральского моря высажены зеленые насаждения площадью 1 миллион 733 тысячи гектаров. Разрабатывается пятилетняя национальная программа по восстановлению флоры и фауны, восстановлению экосистемы и устойчивому социально-экономическому развитию Приаралья.



По инициативе Президента Ш.М.Мирзиёева разработана и принята 18 мая 2021г. специальная резолюция Генассамблеи ООН «Об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий». В настоящее в рамках ее реализации осуществляется плодотворная работа с международными партнерами по оказанию технического содействия и гуманитарной помощи Каракалпакстану.



Также по инициативе Руководства Узбекистана создан Многопартнерский трастовый фонд ООН для человеческой безопасности в регионе Приаралья, в рамках которого реализуются многочисленные программы в рамках достижения целей устойчивого развития.



Дипмиссиями Узбекистана за рубежом осуществляется деятельность по привлечению средств в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья. По состоянию на 1 июля 2022г. общая сумма привлеченных средств в МПТФ составляет 26,1 млн. долл.США (Норвегия - 1,1 млн.долл., Финляндия – 1 млн. евро, ОАЭ – 10,7 млн. долл., КСА – 0,2 млн. долл., Япония - 3,2 млн. долл., Корея - 1 млн. долл., ЕС - 5,5 млн. долл. и др.).



Активную работу в данном направлении проводят дипломатические представительства Узбекистана в развитых государствах. Так, 11 ноября 2019г. в г.Брюсселе было подписано соглашение между РУ и Евросоюзом о финансировании проекта «Вклад ЕС в Многопартнерский трастовый фонд ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья» с бюджетом 5,2 млн. евро. Реализация проекта рассчитана на период с 12 февраля 2020г. по 11 ноября 2023г. Европейская сторона в марте 2020г. заблаговременно выплатила всю необходимую сумму в МПТФ, полностью выполнив свое обязательство по этому соглашению. Срок действия проекта еще не завершен. При этом, выражена готовность рассмотреть вопрос выделения новых средств в фонд после завершения действующего проекта.



По линии финансово-технической помощи и льготных грантов, Агентство международного сотрудничества и АН КНР оказывают содействие в развитии социальной инфраструктуры и изучения флоры-фауны Приаралья на общую сумму в 1,5 млн. долл.



Совместно с корейским Агентством по международному сотрудничеству (KOICA) начата реализация проекта экологической реабилитации Каракалпакстана на общую сумму в 5,9 млн. долл.



Японское Агентство по международному сотрудничеству осуществляет финансирование на общую сумму в 7.9 млн. долл. проекта создания медицинской инфраструктуры (создание филиала педиатрического института и оснащение Кегелийского районного объединения).



Наряду с этим, в настоящее время при содействии МИД Республики Узбекистан по линии ООН в Республике Каракалпакстан реализуются 12 проектов на общую сумму более 20,2 млн. долл.США. Проекты охватывают широкий спектр сфер и согласуются с политикой и стратегиями Правительства Узбекистана по преодолению кризиса Приаралья и Комплексной программой развития Каракалпакстана на 2020-2023гг. Финансирование осуществляется как за счет собственных средств международных организаций, так и с привлечением грантов стран-доноров и зарубежных правительственных структур.



Проекты направлены на улучшение социально-экономического и экологического положения региона, повышение уровня жизни местного населения, в т.ч. уязвимых слоев, обеспечение занятости молодежи, усовершенствование системы здравоохранения, доступа к медицине, развития сельского хозяйства и др. сферы. Основными исполнителями проектов являются: ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ФАО, ВОЗ, ОБСЕ, ИКАРДА.



Аналогичные проекты реализуются в Каракалпакистане и по линии ЮНЕСКО. В частности, дипмиссиями Узбекистана за рубежом в течение 2021г. проведены около 10 развернутых презентаций проектов и переговоры с представителями ЮНЕСКО для осуществления в Приаралье в ближайшие годы всего 47 проектов на 305 млн. долл.



Привлечение гуманитарной помощи и технического содействия осуществляется также по линии американских правительственных и неправительственных фондов. Например, в настоящее время совместно с Министерством сельского хозяйства США (USDA) реализуется проект на общую сумму $21,7 млн., предусматривающий пожертвование сельскохозяйственных товаров и финансовую и техническую помощь для программ дошкольного и школьного питания.



В рамках данного проекта 27 июля 2021 г. подписано Соглашение о взаимопонимании между Министерством дошкольного образования, Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан и американской НПО «Mercy Corps», предусматривающее реализации 5-летнего проекта по поддержки сбалансированного питания, развитие инфраструктуры и улучшению кадрового потенциала в более чем 400 дошкольных образовательных учреждениях, расположенных в сельских районах в Каракалпакстане и Сурхандарьинской области.



Проектом предусматривается доставка в Узбекистан в период 2021-2025гг. 1600 тонн продовольственных товаров (пшеничная мука, рис, горох и подсолнечное масло) для 90 тыс. воспитанников дошкольных учреждений. В рамках первого этапа программы на 2022 г. утвержден список из числа 30 целевых дошкольных образовательных организаций в Каракалпакстане. Первая партия груза из США (подсолнечное масло, желтый колотый горох, обогащенный рис и мука – всего 100 т) на общую сумму $175 тыс. доставлена в г.Нукус в январе 2022 г.



В 2019г. с президентом американской благотворительной организации «Project C.U.R.E.» Д.Джексоном достигнута договоренность о доставке медоборудования и предметов здравоохранения в зоны Приаралья на сумму $3 млн. В этих целях сформирован список из 24 медучреждений Республики Каракалпакстан, имеющие самые острые потребности в медтехнике. В мае 2021г. была направлена первая партия гумпомощи органам здравоохранения Каракалпакстана. До настоящего времени направлены 3 партии гуманитарного груза c общим весом около 30 тонн, содержащего медицинские принадлежности и оборудования на общую сумму более $1,5 млн.



По линии содействия образовательной системе Каракалпакстана 300 школ региона оснащены онлайн-программой обучения английскому языку. Между ВУЗами региона и Малайзии, КНР, Кореи и Японии осуществляются совместные образовательные и научно-исследовательские программы, создание передовых центров профессионального обучения, возведение социальных объектов и т.д.

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