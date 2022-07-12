Ташкент посетила делегация Южной Кореи

ТАШКЕНТ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в ведомстве внешней политики Узбекистана была проведена встреча заместителя министра иностранных дел Гайрата Фозилова с прибывшим с визитом в Ташент во главе представительной делегации заместителем министра иностранных дел Республики Корея Ё Сын Пэ.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели вопросы развития узбекско-корейского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудили ход реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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