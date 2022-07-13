Глава МИД Узбекистана завершил визит в РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июля. /УЗИНФОРМ/. 12 июля исполняющий обязанности руководителя ведомства внешней политики Узбекистана Владимир Норов завершил двухдневный визит в Российскую Федерацию, который был предпринят с целью обсуждения актуальных аспектов двусторонней повестки дня.

Программа пребывания в Москве включала проведение встреч и переговоров с представителями правительственных и парламенстких кругов РФ. В частности, состоялись встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным и председателем Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

В ходе переговоров были рассмотрены ключевые вопросы развития узбекско-российского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимдействия по линии парламента, обсуждены актуальные международные и региональные проблемы, представляющие взаимный интерес.

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