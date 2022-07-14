



В Ташкент прибыл глава Туркменистана



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Визит главы дружественной страны предпринят с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений. Накануне визита в Бухаре были проведены Узбекско-туркменский межрегиональный форум, заседание Делового совета Торгово-промышленных палат и выставка производственных возможностей двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи