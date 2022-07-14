В Ташкент прибыл глава Туркменистана

В Ташкент прибыл глава Туркменистана14.07.2022 16:26
ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан прибыл с двухдневным государственным визитом Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Визит главы дружественной страны предпринят с целью обсуждения на высшем уровне актуальных вопросов дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений.
Накануне визита в Бухаре были проведены Узбекско-туркменский межрегиональный форум, заседание Делового совета Торгово-промышленных палат и выставка производственных возможностей двух стран.
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