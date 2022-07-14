



Глава Узбекистана провел встречу с делегацией Ирана



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну во главе представительной делегации председателем Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, транспорта и логистики, по линии парламента и международных организаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи