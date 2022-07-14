



Глава МИД Узбекистана провел встречу с послами Евросоюза



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов провел встречу с руководителями дипломатических представительств стран-членов Европейского Союза в Узбекистане. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития взаимодействия Узбекистана и других стран Центральной Азии со странами ЕС в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, организационные моменты по подготовке к предстоящей в ноябре министерской конференции по взаимосвязанности и встречи глав внешнеполитических ведомств в формате «Европейский Союз – Центральная Азия» в городе Самарканде. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи