Погода в Узбекистане на 16 июля

Погода в Узбекистане на 16 июля15.07.2022 11:33
ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 июля, погода по прогнозам синоптиков:
17-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.
В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:
по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47°; по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45°; по областям Ферганской долины до 41-43°.
Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.
|в Ташкенте:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 39-41°.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.
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в Ташкентской области:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.
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в горных районах Республики:
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|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.
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