



Погода в Узбекистане на 16 июля



ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 июля, погода по прогнозам синоптиков: 17-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан усилится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.



В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться:



по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47°; по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45°; по областям Ферганской долины до 41-43°.



Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 23-25°, днем 39-41°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 20-25°, днем 37-42°. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи