В Ташкенте прошла узбекско-туркменская встреча в верхах

ТАШКЕНТ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля в резиденции "Куксарой" была проведена встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с прибывшим с двухдневным государственным визитом в страну Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

После завершения протокольной церемонии приветствия главы двух государств обсудили в узком и расширенном форматах приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта, водной энергетики, промышленности, сельского хозяйства, обеспечения безопасности и других.

По завершении переговоров на высшем уровне были подписаны:

- Совместное заявление глав двух государств;

- Соглашение о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;

- Соглашение о сотрудничестве в области туризма;

- Соглашение об управлении, охране и рациональном использовании водных ресурсов реки Амударья;

- Соглашение о проведении совместного конкурса инициативных научно-исследовательских проектов;

- Программа торгово-экономического сотрудничества и развития промышленной кооперации на 2022-2025 годы;

- Программа о научно-техническом сотрудничестве на 2022-2024 годы;

- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2023-2024 годы;

- План мероприятий по практическому исполнению положений межправительственного Соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли – Торговый центр.

Подписан также ряд документов по сотрудничеству в химической отрасли, таможенных вопросах, области железнодорожного сообщения, лесном хозяйстве, музейном деле, юстиции, молодёжной политике, телерадиовещании и других.

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