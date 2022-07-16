



Глава Туркменистана завершил визит в Узбекистан



САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июля. /УЗИНФОРМ/. 15 июля Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов завершил двухдневный государственный визит в Узбекистан, предпринятый им после вступления в должность главы государства. Программа второго дня визита включала посещение Самарканда, где глава Туркменистана в сопровождении Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева осмотрел музейный комплекс Мирзо Улугбека, мавзолей Амира Темура, ансамбль Регистан и возложил цветы к могиле Первого Президента Узбекистана. По завершении культурной программы глава Туркменистана отбыл на родину. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи