Статистика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Узбекистане: 242140 заболевших

ТАШКЕНТ, 17 июля. /УЗИНФОРМ/. Университет Джона Хопкинса (США) сообщает, что на сегодняшний день, по состоянию на 19 часов, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Узбекистане составило 242 тысячи 140 человек.

Число умерших от COVID-19 составило 1637 человек.

Число случаев заражения за последние 28 дней - 2615, смертность за тот же период - 0 человек.

В настоящее время число граждан, прошедших вакцинирование, составляет 15 миллионов 571 тысячу 588 человек (46,53% от общего числа населения).

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