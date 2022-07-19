Узбекистан посетил глава правительства Грузии

ТАШКЕНТ, 19 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистан с официальным визитом прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во главе представительной делегации, в состав которой также вошел глава МИД Илия Дарчиашвили.

В рамках пребывания в Ташкенте делегация была принята Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и посетила внешнеполитическое ведомство Узбекистана.

В ходе проведенных встреч и переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и логистики, промышленности, фармацевтики, туризма и других.

По итогам встречи глав МИД была подписана Программа сотрудничества между Министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Грузии на 2022-2024 годы.

УЗИНФОРМ