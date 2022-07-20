Погода в Узбекистане на 21 июля

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 21 июля, погода по прогнозам синоптиков:

20-22 июля текущего года на территорию Узбекистана через Туркменистан сохранится вынос жаркого воздуха с районов Ирана.

В связи с этим температура воздуха в дневные часы будет повышаться: по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям до 44-47°; по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям до 42-45°; по областям Ферганской долины до 41-43°.

Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, с пыльным поземком. В отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.

20-24 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана.

в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 24-26°, днем 41-43°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°, местами до 47°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 27-32°, днем 40-45°, местами до 47°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°.

в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 24-29°, днем 40-45°, местами до 47°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 38-43°.

в горных районах Республики:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным позёмком. Температура ночью 17-22°, днем 32-37°.

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