



Узбекистан посетил вице-президент Ирана



ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ташкент вице-президентом Исламской Республики Иран Сореном Саттари. В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили приоритетные вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, инноваций и технологий, фармацевтики и других. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи