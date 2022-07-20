Глава Узбекистана объявил о прекращении режима чрезвычайного положения в Каракалпакстане

ТАШКЕНТ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О прекращении действия чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан", в соответствии с которым в республике Каракалпакстан снят режим ЧП, введенный 2 июля в ответ на возникшие общественные беспорядки.

Документ гласит:

"Принимая во внимание обращение Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан о досрочном прекращении действия чрезвычайного положения, а также учитывая, что на территории Республики Каракалпакстан восстановлен общественный порядок и благодаря принятым мерам обеспечена безопасность граждан, защита их прав и свобод, и в соответствии со статьей 11 Конституционного Закона Республики Узбекистан «О чрезвычайном положении»:

1. Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, введенного Указом Президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года № УП–164 «О введении чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года и подлежит незамедлительному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Направить настоящий Указ на утверждение в палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Махмудова В.В."

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