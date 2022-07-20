Посол Узбекистана аккредитован в Греции

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 июля. /УЗИНФОРМ/. 19 июля Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров прибыл в Афины для вступления в должность в качестве главы дипмиссии Узбекистана в Греции (с резиденцией в Риме).

О.Акбаров провел встречу с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом и был принят Президентом Катериной Сакелларопулу, которым он вручил свои верительные грамоты.

В ходе состоявшихся встреч и переговоров были обсуждены вопросы развития узбекско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

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