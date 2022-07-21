Делегация МИД Узбекистана приняла участие в региональной министерской встрече в Чолпон-Ате

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 июля. /УЗИНФОРМ/. 19-20 июля делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана во главе с исполняющим обязанности министра Владимиром Норовым посетила Кыргызскую Республику, чтобы принять участие в прошедшей в Чолпон-Ате встрече глав МИД стран Центральной Азии, которая была организована накануне 4-й Консультативной встречи глав государств региона.

В ходе совещания руководители МИД Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрели повестку дня и итоговые документы предстоящего саммита глав государств и вопросы развития регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, инвестиций, промышленности, экологии и охраны окружающей среды, ТЭК и энергетики, обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности.



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