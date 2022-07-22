Глава Узбекистана встретился с коллегами по Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 22 июля. /УЗИНФОРМ/. 20 июля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с визитом в Кыргызстан, чтобы принять участие в прошедшей 21 июля в Чолпон-Ате 4-й Консультативной встрече глав государств региона.

В ходе саммита главы Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Казахстана рассмотрели ключевые вопросы развития сотрудничества стран региона в сферах политики, обеспечения безопасности, экономики, торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, транспорта и логистики, продовольственной безопасности, спорта, туризма, науки и техники, образования, культуры, экологии и охраны окружающей среды и других.

По итогам саммита были подписаны Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, совместное заявление Чолпон-Атинской Консультативной встречи, Дорожная карта по развитию регионального сотрудничества на 2022-2024 годы, Региональная программа «Зеленая повестка» для Центральной Азии, а также Концепция взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов.

На полях саммита глава Узбекистана провел встречи с коллегами из Кыргызстана Садыром Жапаровым, Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Таджкистана Эмомали Рахмоном.

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