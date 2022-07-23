



Главы МИД Узбекистана и Беларуси провели беседу по телефону



ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 22 июля исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем. В ходе беседы главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ШОС. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи