Главы МИД Узбекистана и Беларуси провели беседу по телефону

Главы МИД Узбекистана и Беларуси провели беседу по телефону23.07.2022 09:04
ТАШКЕНТ, 23 июля. /УЗИНФОРМ/. 22 июля исполняющий обязанности главы МИД Узбекистана Владимир Норов провел разговор по телефону с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.
В ходе беседы главы МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, углубления взаимодействия в рамках ШОС.
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