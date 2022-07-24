



Глава Узбекистана провел переговоры с зарубежными коллегами



ТАШКЕНТ, 24 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры по телефону с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, председателем Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым, первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Коллеги поздравил главу Узбекистана с днем рождения (Шавкату Мирзиёеву исполнилось 65 лет), пожелав крепкого здоровья, благополучия и больших успехов, после чего состоялось обсуждение ключевых вопросов развития двустороннего сотрудничества и регионального взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи