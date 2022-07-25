МИД Узбекистана посетил спецпосланник Евросоюза по Афганистану

ТАШКЕНТ, 25 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана посетил специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон, прибывший в Ташкент для участия в предстоящей 26 июля в узбекской столице Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». Его принял исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Норов.

В ходе состоявшихся переговоров были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия между Узбекистаном и Европейским союзом по приоритетным направлениям, а также проведен обмен мнениями по

урегулированию афганской проблемы.

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