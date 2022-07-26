



В Кыргызстане с 2 по 5 августа пройдут тактико-специальные учения сил ОДКБ



НОВОСТИ В МИРЕ, 26 июля. /УЗИНФОРМ/. С 2 по 5 августа на территории Кыргызской Республики в соответствии с Планом совместной подготовки сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ состоится тактико-специальное учение с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ), сообщает пресс-служба ОДКБ.



В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств – членов Организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.



Подразделения МЧС отработают задачи по ликвидации последствий, возникших в ходе антитеррористической операции. По плану учений предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами.



В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия среди команд участников учений. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи