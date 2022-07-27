



Погода в Узбекистане на 28 июля



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 июля, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 июля по предгорной и горной территории Ферганской области: Сохскому, Ферганскому районам и рекам Сох, Шахимардан, Исфайрамсай возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков с территории Кыргызстана. в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, во второй половине дня возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 25-27°, днем 38-40°.

в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков, лишь по Каракалпакстану к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 32-37°.

в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 34-39°. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Ташкентской области:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 25-30°, днем 40-45°. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27°, днем 35-40°.

в горных районах Республики:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 25-30°. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи