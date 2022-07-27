



В РУз прошла международная конференция на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие»



ТАШКЕНТ, 27 июля. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистане состоялась международная конференция на тему «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». В её работе приняли участие официальные представители государств Центральной Азии, РФ, США, ЕС, КНР, Индии, Ирана, Пакистана, различных агентств и институтов ООН. Афганистан был представлен и.о. Министра иностранных дел Амиром Муттаки, сообщает ОДКБинформ.



В своем выступлении Посол по особым поручениям МИД РК Талгат Калиев подчеркнул необходимость единого регионального подхода к афганскому вопросу, дальнейшему повышению роли ООН. Посол отметил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению торговых и гуманитарных связей с Афганистаном.



Участники были едины во мнении о необходимости содействия Афганистану в преодолении социальных и экономических проблем. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи