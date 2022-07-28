



Президент Узбекистана принял главу внешнеполитического ведомства России



ТАШКЕНТ, 28 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 июля принял делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, участвующую в мероприятиях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в нашей столице, сообщает пресс-служба главы государства.



В ходе состоявшейся беседы были обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы, вошедшие в повестку дня узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества.



Отдельное внимание было уделено ситуации в регионе и аспектам взаимодействия в рамках международных структур, включая подготовку к саммиту ШОС.



В начале разговора министр иностранных дел передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и теплые пожелания Президента России Владимира Путина.



На встрече с особым удовлетворением отмечалось наблюдаемое в последние годы динамичное развитие многопланового практического сотрудничества между двумя странами.



Устойчиво высокими темпами растут объемы взаимной торговли. С начала года товарооборот увеличился на 32 процента.



В рамках деятельности совместного Проектного офиса до конца года предусматривается реализация порядка 40 крупных инвестиционных проектов.



Плодотворная работа ведется по линии межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена. За последние несколько лет в Узбекистане запущена деятельность 12 ведущих российских вузов.



Состоялся обмен мнениями по перспективам регионального взаимодействия, в том числе в формате «Центральная Азия – Россия».



Особое внимание было уделено вопросам расширения содействия мирному урегулированию и социально-экономическому восстановлению Афганистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи