



Президент Узбекистана обозначил важнейшие аспекты дальнейшего развития ШОС



ТАШКЕНТ, 29 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 29 июля принял глав делегаций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, участвующих в проходящих в нашей столице мероприятиях заседания Совета министров иностранных дел стран ШОС, сообщает пресс-служба главы государства.



Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Индия Субраманьям Джайшанкар, заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди, член Госсовета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев, министр иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавал Бхутто Зардари, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин, а также генеральный секретарь Организации Чжан Мин и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.



Были обсуждены приоритетные задачи многостороннего сотрудничества и перспективы дальнейшего развития ШОС. Особое внимание уделено результатам совместной деятельности за прошедший период председательства Узбекистана в объединении и повестке предстоящего саммита в городе Самарканде в сентябре этого года.



Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.



Обращаясь к министрам стран ШОС, глава нашего государства отметил, что сегодня мир переживает фундаментальную трансформацию с трудно прогнозируемыми, непредсказуемыми последствиями. Все более остро ощущается дефицит доверия и взаимного понимания на глобальном уровне.



Лидер Узбекистана указал на нарушение традиционных кооперационных и логистических цепочек, усугубление ситуации в сфере продовольственной и энергетической безопасности, стремительный рост показателей инфляции, ухудшение социально-экономической ситуации в большинстве стран мира.



В этих непростых условиях возрастает востребованность эффективной координации и тесного многостороннего сотрудничества для адекватного реагирования на современные вызовы безопасности и устойчивого развития.



Неслучайным является повышение интереса к ШОС и налаживанию практического взаимодействия с Организацией. Сегодня на рассмотрении находятся заявки свыше десяти стран на участие в ее работе в том или ином статусе.



Президент нашего государства подчеркнул, что ШОС является одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны Организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.



Касаясь председательства Узбекистана в ШОС, лидер нашей страны с удовлетворением отметил успешное проведение свыше 70 крупных мероприятий. Завершено согласование 28 документов, принятие которых предусматривается по итогам Самаркандского саммита.



Среди них – концепции и программы по стимулированию внутрирегиональной торговли, промышленной кооперации и транспортной взаимосвязанности. На проработке также совместные проекты и мероприятия в сферах «зеленой» экономики, инноваций, цифровых технологий, логистики, сельского хозяйства, медицины и других областях.



Глава нашего государства обозначил ряд принципиальных аспектов дальнейшего развития ШОС. Речь идет о поддержании внеблокового статуса Организации, усилении потенциала по противодействию новым вызовам и угрозам, сохранении за Центральной Азией статуса «географического ядра» ШОС, продвижении трансграничных проектов взаимосвязанности и более активном вовлечении Афганистана в региональные экономические процессы.



В заключение была подчеркнута приверженность Узбекистана дальнейшему укреплению отношений дружбы и добрососедства, полномасштабного сотрудничества на пространстве ШОС в интересах наших стран и народов.



Высокие гости выразили признательность Президенту Республики Узбекистан за теплый прием и передали искренние приветствия и наилучшие пожелания от имени лидеров своих стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи