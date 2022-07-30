



Владимир Норов встретился с главой МИД Индии



ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. 29 июля и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с министром иностранных дел Республики Индия Субраманьямом Джайшанкаром, прибывшим в нашу страну для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Глава МИД Индии высоко оценил итоги состоявшегося сегодня в столице Узбекистана заседания СМИД ШОС, выразив признательность узбекской стороне за проведение данного мероприятия на высоком организационном и содержательном уровне. Заверил, что Индия полностью поддерживает председательство Узбекистана в ШОС и готова оказать содействие в подготовке к предстоящему самаркандскому Саммиту Организации.



С.Джайшанкар подчеркнул, что для Индии Узбекистан является ключевым партнером в регионе, расширение связей с которым входит в число внешнеполитических приоритетов Нью-Дели. Отмечалось, что положительная динамика развития узбекско-индийских отношений играет важную роль в укреплении взаимосвязанности между Центральной и Южной Азией.



Сообщено о готовности сторон к активизации взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, продолжению координации усилий в рамках ООН и ШОС, а также формата «Индия – Центральная Азия».



Отмечено наличие возможностей для реализации новых совместных инвестиционных проектов, проработки соглашений в сфере транспорта, торговли и промышленности, привлечения крупных индийских компаний к выпуску товаров на территории Узбекистана.



Рассмотрены предложения по расширению связей в области образования, в том числе открытию филиалов ведущих индийских вузов в Узбекистане.



Обсужден график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.



Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане. Индийской стороной дана высокая оценка состоявшейся 25-26 июля 2022 года в г.Ташкенте Международной конференции «Афганистан: безопасность и экономическое развитие». Достигнута договоренность о продолжении консультаций на афганском направлении. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи