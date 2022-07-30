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Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Кыргызстаном?
Голосование проводилось 12.03.2021 - 12.04.2021

36.7% (82)  - Положительно
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 5.4% (12)  - Более отрицательно, чем положительно
 9.8% (22)  - Отрицательно
 7.1% (16)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 224     всего 100%

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Глава государства поздравил узбекистанцев
30.07.2022 11:46

ТАШКЕНТ, 30 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил граждан страны и соотечественников с отмечаемым сегодня Днем дружбы народов.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые соотечественники!

Дорогие друзья!

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь народ Узбекистана с Днем дружбы народов, отмечаемый 30 июля.

Поистине, сохранение в стране межнационального согласия и дружбы на основе благородного принципа «Узбекистан – наш общий дом» является самым большим богатством и достижением нашего многонационального народа в годы независимости.

Царящие в обществе мир и согласие служат основой и решающим фактором всех наших успехов, как во внешней и внутренней политике, так и в экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В народе говорят: «В мирной стране и сады цветут». Там, где есть мир, есть и развитие. Там, где царит согласие, благополучным будет и будущее народа.

Сегодня все мы являемся свидетелями того, что в нынешнюю эпоху глобализации все более острый характер приобретают такие вызовы, как жесткая конкуренция, вооруженные конфликты, борьба за сознание и умы людей, в первую очередь молодежи, терроризм, экстремизм, сепаратизм, торговля людьми.

Безусловно, всех нас не могут не беспокоить усиливающиеся из-за экономического кризиса и особенно пандемии вызовы, представляющие угрозу таким священным ценностям, как взаимоуважение, дружба, доброта и милосердие.

Мы хорошо осознаем, насколько важно в такое непростое время постоянно быть бдительными, внимательными, как бесценное достояние беречь стабильность, еще более укреплять в обществе дух большой и единой многонациональной семьи.

Убежден, что День дружбы народов, который мы отмечаем в родном Узбекистане уже второй раз, став доброй традицией, займет важное место в обеспечении среди нашего народа согласия, взаимопонимания и сплоченности.

Уважаемые соотечественники!

Как известно, в настоящее время на нашей благодатной земле бок о бок живут представители более 130 наций и народностей, 16 религиозных конфессий, в образовательных учреждениях обучение ведется на 7 языках – узбекском, каракалпакском, русском, таджикском, казахском, кыргызском и туркменском. Примечательно, что государство полностью обеспечивает школьников учебниками и художественной литературой на их родном языке.

Утверждение в обществе атмосферы межнационального согласия и религиозной толерантности определено в качестве приоритетной цели коренных реформ, предусмотренных Стратегией развития Нового Узбекистана и направленных на обеспечение защиты чести и достоинства, прав, свобод и интересов человека.

Во всех регионах созданы «Дома дружбы», их деятельность всесторонне поддерживается. На эти цели Общественный фонд при Олий Мажлисе направляет необходимые средства в виде субсидий и грантов.

Улучшена материально-техническая база национальных культурных центров, государство оказывает им всестороннюю поддержку.

Отражением воли и чаяний нашего народа явилось восстановление и укрепление многовековых уз дружбы с соседними странами в Центральной Азии.

Сегодня мы с почтением называем имена наших соотечественников, которые эффективно трудятся ради сохранения и укрепления духа единства Родины, воспитания на этой основе молодого поколения, таких как Нодира Джанибекова, Нургул Базарбаева, Калдибек Сейданов, Феруза Халдарова, Гулдана Авездурдиева, Фирдуси Гусейнов, Сергей Миронов, Зиновий Новицкий, Умар Салманов, Галина Шин, Тамара Акилова, Минсилу Кулиева, Леким Ибрагимов, Вера Бабицкая и многих других.

И в этом году группа наших соотечественников, самоотверженным трудом вносящих большой вклад в развитие страны и повышение благосостояния народа, удостоена высоких званий, орденов и медалей.

Пользуясь случаем, от себя лично и от имени всего нашего народа поздравляю их с высокими наградами Родины, желаю здоровья, неиссякаемой энергии и семейного благополучия.

Дорогие друзья!

В этот праздничный день всех вас ждут интересные мероприятия – выставки, творческие фестивали, концерты, форумы, конференции, встречи с друзьями. Убежден, все это послужит дальнейшему укреплению межнациональной дружбы и братства, которые столетиями формировались в нашей стране, атмосферы взаимного уважения, мира и стабильности.

У всех нас одна Родина. Мы – дети родного Узбекистана. У нас, живущих на этой священной земле представителей всех наций, одно прошлое и настоящее, одна судьба.

Нас объединяет общая великая цель. Это – мир в стране, процветание Родины и благополучие народа.

Каждый наш соотечественник, который живет и трудится во имя такой благородной цели, обязательно сможет осуществить свои заветные мечты. Наше государство и общество мобилизует для этого все силы и возможности.

Еще раз искренне поздравляю вас с Днем дружбы народов. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, спокойствия и благополучия."

День дружбы народов был учрежден по инициативе главы государства в феврале 2021 года.

УЗИНФОРМ

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