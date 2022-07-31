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Президент РУз провел встречу с представителями IT-сферы
31.07.2022 13:54

ТАШКЕНТ, 31 июля. /УЗИНФОРМ/. Президент Шавкат Мирзиёев 29 июля посетил IT-академию «Astrum» в Юкоричирчикском районе, где встретился со специалистами сферы информационных технологий и молодежью, сообщает пресс-служба главы государства.

IT-индустрия является одним из самых быстрорастущих сфер в мире. Темпы роста IT-услуг - 10 процентов ежегодно, ожидается, что в этом году их объем достигнет 4 триллионов 300 миллиардов долларов.

В нашей стране начата масштабная работа по занятию прочных позиций на этом рынке. За последние пять лет в сферу было направлено 2 миллиарда долларов, в том числе 700 миллионов долларов прямых инвестиций.

По инициативе главы нашего государства во всех регионах открыты IT-парки, для них введен специальный налоговый режим. Благодаря этому 14 тысяч молодых людей были обеспечены высокооплачиваемой работой. Кроме того, число самозанятых IT-специалистов увеличилось в 2,5 раза с начала года - до 43 тысяч человек.

Самое главное, карьера в сфере IT стала трендом среди молодежи. В школах, лицеях, колледжах, техникумах и университетах реализуется проект «Миллион программистов».

В одном только текущем году в стране было создано 134 новых IT-компаний, в том числе 50 иностранных, а количество предприятий-экспортеров удвоилось. Увеличились также объем и номенклатура услуг.

Важным фактором этого служит проводимая работа по созданию новой и повышению качества существующей инфраструктуры. В частности, стоимость мобильного интернета за последние три года снизилась в 9 раз. По этому показателю наша страна поднялась с 68-го на 15-е место в международном рейтинге.

- В ближайшие пять лет мы планируем увеличить отечественный экспорт услуг в области информационных технологий до 1 миллиарда долларов. Если мы правильно наладим подготовку молодежи, обеспечим ее качественной инфраструктурой, компьютерами и гарантированными заказами, мы легко достигнем этой цели, - сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства подчеркнул, что для этого необходимо решить 4 вопроса.

Во-первых, значительно улучшить покрытие и качество доступа к интернету. Сейчас уровень покрытия регионов высокоскоростным интернетом составляет около 70 процентов. В 118 селах нет ни интернета, ни мобильной связи.

Во-вторых, выявление и расширение поддержки талантливой молодежи в области информационных технологий. На сегодняшний день на молодежные стартапы выделено лишь 10 миллиардов сумов грантов. Недостаточна работа по техническому обеспечению.

В-третьих, сделать цифровизацию приоритетом во всех сферах. В правительстве, ряде министерств и компаний имеются положительные сдвиги в этом направлении. Однако в Министерстве транспорта, Министерстве энергетики, Комитете по ветеринарии, компаниях "Узбекистон темир йуллари" и "Узагросугурта" принимаемых мер недостаточно.

Четвертый важный вопрос – помочь молодежи в регионах выйти на экспортные рынки. В частности, иностранные компании заказали у наших молодых программистов услуги на 100 миллионов долларов. Но заказов у отечественных предприятий гораздо меньше.

Встреча прошла в формате открытого общения. Сначала о проблемах в сфере и предложениях по их решению рассказал министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов. Своими мнениями поделились и участники встречи.

Глава нашего государства поддержал предложения специалистов и молодежи, ответственным лицам поручено разработать проекты соответствующих документов.

– Эти вопросы – прочная основа для нашего текущего и будущего развития, для создания достойных рабочих мест нашей молодежи, – сказал Президент.

В IT-академии «Astrum», где проходила встреча, сотни молодых людей приобретают современные навыки программирования и получают доход без отрыва от учебы. Президент заявил, что необходимо организовать аналогичные объекты и в других регионах, а такие инициативы получат всемерную поддержку.

По видеоконференцсвязи во встрече участвовали хокимы регионов и специалисты на местах.

УЗИНФОРМ

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