



Владимир Норов встретился с главой МИД Пакистана



ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 29 июля и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Билавалом Бхутто Зардари, прибывшим в нашу страну для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.



Пакистанская делегация отметила, что заседание СМИД ШОС в г.Ташкенте прошло весьма успешно и на высоком организационном уровне, став завершающим этапом в подготовке к главному событию в деятельности Организации в этом году – Саммиту ШОС в г.Самарканде. Сообщено о полной поддержке пакистанской стороной инициатив и предложений, выдвинутых Республикой Узбекистан в рамках председательства в Организации.



Рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-пакистанских отношений в различных сферах. Достигнута договоренность о принятии совместных мер по активизации политического диалога, наращиванию торгово-экономического взаимодействия и расширению культурно-гуманитарных обменов.



В целях развития экономической дипломатии отмечена важность облегчения торговых и таможенных процедур на взаимной основе, возобновления авиасообщения между двумя странами, реализации инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.



Изучены предложения по активизации связей в области культуры, образования и туризма.



Обсуждены вопросы мировой и региональной политики, в том числе обстановка в Афганистане. Глава МИД Пакистана с удовлетворением отметил плодотворные результаты состоявшейся на днях в Ташкенте конференции по Афганистану, которая предоставила площадку для конструктивного международного диалога в афганском вопросе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи