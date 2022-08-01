Вадим Бровцев: современный мир вступил в период своей радикальной трансформации

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. Более чем очевидно, что современный мир вступил в период своей радикальной трансформации. Она охватывает фактически всю систему международных социально-экономических, политических и гуманитарных взаимоотношений. Это предполагает интенсификацию поиска собственных путей развития подавляющего большинства государств, регионов и цивилизаций.



Так, Соединенные Штаты Америки всеми силами пытаются сохранить мировое господство и отстоять исторически сложившийся, но пришедший к системному кризису современный миропорядок. Большинство западноевропейских государств, объединенных в Евросоюз, также пытаются сохранить свои неолиберальные приоритеты в условиях уже де-факто «умирающего Запада».



Вектор собственного пути развития определяют и такие влиятельные страны, как Китай, Индия, Бразилия и многие другие. Процессы современной геополитической идентификации проходят также в России и на всем постсоветском пространстве.



Не исключено, что в новом миропорядке существенную роль будут играть и другие страны, особенно в Азии, Африке и Латинской Америке.



В таких условиях все возрастающую роль начинают играть и межгосударственные объединения и союзы.



Особенностью нашего времени является также то, что наряду с существующими международными организациями возникают новые межгосударственные союзы с целью защиты собственных интересов в условиях современных вызовов и угроз. В данной связи особое место занимает Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), основанная в июне 2001 года Китаем, Россией, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном. В последующем в Организацию вступили Индия и Пакистан.



В чем особенность Шанхайской организации сотрудничества и какие основные причины роста ее авторитета, роли и значения в современном мире?



Полный объем целей, задач и направлений деятельности Организации отражены в «Хартии Шанхайской организации сотрудничества», принятой в июне 2002 года. В документе говорится, что основными целями и задачами ШОС являются:



- укрепление между государствами-членами взаимного доверия, дружбы и добрососедства;



- развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействие построению нового, демократического, справедливого и рационального политического и экономического международного порядка;



- совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружием, другими видами транснациональной преступной деятельности, а также незаконной миграцией;



- поощрение эффективного регионального сотрудничества в политической, торгово-экономической, оборонной, правоохранительной, природоохранной, культурной, научно-технической, образовательной, энергетической, транспортной, кредитно-финансовой и других областях, представляющих общий интерес;



- содействие всестороннему и сбалансированному экономическому росту, социальному и культурному развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства в целях неуклонного повышения уровня и улучшения условий жизни народов государств-членов;



- координация подходов при интеграции в мировую экономику, содействие обеспечению прав и основных свобод человека в соответствии с международными обязательствами государств-членов и их национальным законодательством;



- поддержание и развитие отношений с другими государствами и международными организациями;



- взаимодействие в предотвращении международных конфликтов и их мирном урегулировании;



- совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке.



На фоне современной межцивилизационной борьбы и попыток США и ее сателлитов сохранить существующий миропорядок «Хартия ШОС» для многих стран является особо привлекательной, как с точки зрения теории и практики построения нового международного правопорядка, так и с точки зрения традиционного развития современных национальных государств. Фактически, цели и задачи Шанхайской организации сотрудничества отражают перспективу реального построения взаимоотношений между государствами на основе равноправия и взаимовыгодного сотрудничества.



Специально следует отметить, что страны ШОС объединяют 60% территории Евразии с населением свыше 3,4 млрд человек, что составляет почти половину населения планеты. А государства-члены Организации в совокупности производят почти четверть общемирового ВВП. В ШОС входят страны, которые дополняют друг друга наличием обширных и самодостаточных сырьевых, трудовых и интеллектуальных ресурсов. Особо обращает на себя внимание и тот факт, что страны Организации являются, образно говоря, «моделью современного мира», где представлены фактически все мировые религии, разнообразные культуры и этносы.



Необходимо также отметить имеющийся идейно-нравственный стержень взаимоотношений между государствами ШОС, который уже получил название «Шанхайский дух». «Шанхайский дух» отражает единство идейно-нравственного многообразия жизнедеятельности народов и не противоречит Всеобщей Декларации прав человека, религиозному разнообразию, принципам Бандунга и т.п. Основополагающие положения «Шанхайского духа» основываются на приоритетах морали, как важнейшего условия жизнедеятельности народов и построения на ее основе соответствующих нормативно-правовых отношений. Это принципиально отличает страны ШОС от стран неолиберального «западного мира», где догматический приоритет права вне контекста морали определяется основным и который уже привел к различного рода извращениям в образе жизни многих людей.



Важнейшей особенностью Шанхайской организации сотрудничества является обязательное сохранение и укрепление независимости государств, защита суверенитета стран, входящих в Организацию. Это также важнейший принцип, который отличает ШОС от современных западных неолиберальных стран, где роль и значение государственности определяют как имеющие тенденцию к существенному снижению. Имеется и многое другое, что характеризует Шанхайскую организацию сотрудничества как организацию, строящую взаимоотношения между ее участниками на традиционных принципах полного и безусловного равноправия всех государств-членов, учета интересов и взаимного уважения друг друга, отказа от силовых методов и претензий на доминирование.



Вышесказанное дает основание считать, что ШОС может реально стать организацией, определяющей вектор современного развития не только стран Евразийского континента, но и в более широком масштабе.



В то же время следует специально отметить, что реальностью является то, что современный мир развивается в условиях все возрастающих угроз и вызовов, с необходимостью требующих создания соответствующих систем коллективной безопасности. На Евразийском континенте одной из таких систем является Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), начало которой положено еще в 1992 году. Это региональная международная организация, деятельность которой направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.



Зона влияния ОДКБ распространяется на значительную часть Евразийских государств, в том числе входящих и в Шанхайскую организацию сотрудничества. В ОДКБ в настоящее время входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В Уставе ОДКБ говорится, что принципами Организации являются:



- борьба за сохранение мира и укрепление международной и региональной безопасности;



- ОДКБ сотрудничает с государствами, не являющимися членами Организации, поддерживает отношения с международными межправительственными организациями, действующими в сфере безопасности. Организация содействует формированию справедливого, демократического миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права;



- государства-члены координируют и объединяют свои усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, организованной транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и другими угрозами безопасности;



- Организация действует на основе неукоснительного уважения независимости, добровольности участия, равенства прав и обязанностей государств-членов, невмешательства в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию государств-членов;



- государства-члены согласовывают и координируют свои внешнеполитические позиции по международным и региональным проблемам безопасности, используя в том числе консультационные механизмы и процедуры Организации.



Наряду с этим решаются и другие вопросы, связанные с укреплением безопасности государств, входящих в ОДКБ.



Для обеспечения решения указанных вопросов создан ряд инструментов, включая Коллективные силы оперативного реагирования для отражения военной агрессии, проведения специальных антитеррористических операций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и решения других аналогичных проблем.



Таким образом, Шанхайская организация сотрудничества и Организация Договора о коллективной безопасности имеют во многом совпадающие цели и задачи, а также принципы своей деятельности. Различает их лишь то, что ШОС решает задачи преимущественно путем развития социально-экономических и гуманитарных отношений, а ОДКБ решает аналогичные задачи путем их защиты от внутренних и внешних угроз. Вероятно, эти обстоятельства могут явиться основополагающими в сближении деятельности этих двух Организаций. В данной связи считаю, что доминирующими процессами во взаимоотношениях ОДКБ и ШОС в современных условиях явятся следующие.



Прежде всего, совместная защита исторически сложившихся самостоятельных государств. Такую тенденцию ярко отразил на Валдайском форуме в конце прошлого года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который специально отметил, что «Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Соответственно, любой действенный международный порядок должен учитывать интересы и возможности государства, идти от них, а не пытаться доказать, что их быть не должно. Тем более нельзя кому-то или что-то навязывать, будь то принципы общественно-политического устройства или ценности, которые кто-то по своим соображениям назвал универсальными». (Заседание дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября 2021 года). Страны ШОС, исходя из уставных документов, объективно намерены развивать именно такой подход к современному мироустройству, а ОДКБ декларирует необходимость его защиты. Все это существенно сближает указанные Организации. Более того, такой подход можно рассматривать как фактор цивилизованного преодоления неолиберального построения современного мира, что существенно расширяет процессы прогрессивного развития человечества в целом.



Второе. Не менее важным является совместное развитие и защита социально-экономических отношений, выстраиваемых на основе целесообразности, социальной справедливости и добрососедства. Шанхайская организация сотрудничества объединяет страны с различными экономическими и политическими системами. Известно, что в Китае доминируют социалистические принципы, Индия развивается преимущественно на других, непосредственно отвечающих ее интересам, Россия стремится к созданию экономической модели, соответствующей ее историческим традициям. Имеется своя социально-экономическая специфика развития и других стран.



Анализ документов и заключения экспертов показывают, что точка зрения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что «существующая модель капитализма – а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран – исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий» находит широкое распространение среди стран-участниц ШОС и ОДКБ. На Евразийском пространстве фактически создаются социально-экономические отношения в формуле «процветание в единстве разнообразия» вне контекста ангажированности на какую-то конкретную модель развития, а на принципах целесообразности, взаимопомощи и взаимоуважения. Такой процесс уже начался.



Факты свидетельствуют, что к соответствующим идеям и практике их реализации проявляется все больше интереса во всем мире. Достаточно сказать, что государствами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Более того, в июле 2022 года Белоруссия официально подала заявку на вступление в Организацию в качестве полноправного члена, а также в сентябре текущего года в Самарканде запланировано подписание Меморандума об обязательствах Ирана в целях получения статуса государства-члена ШОС, после чего будет оформлено окончательное решение о предоставлении ИРИ данного статуса. В Самарканде состоится и подписание меморандумов о предоставлении статуса партнера по диалогу ШОС с Арабской Республикой Египет, Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар. Официальными партнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



Помимо этого, ШОС имеет соглашения о партнерстве с ООН, СНГ, АСЕАН, ОДКБ и рядом других. Но наибольшее совпадение интересов наблюдается в сотрудничестве с ОДКБ. Вероятно, и потому, что значительное количество стран ШОС одновременно входит и в ОДКБ.



Третье. Особенностью современного развития человечества является появление и быстрое распространение новых угроз и вызовов, которые охватывают фактически все сферы международных и межличностных отношений. В данной связи особо важной является необходимость коллективной от них защиты, в том числе на Евразийском пространстве. К таким угрозам, в частности, относятся биологические, связанные с разработкой и возможным применением биологического оружия. Пандемия коронавируса показала, что здесь необходимы коллективные усилия для борьбы с этой опасностью. Не менее опасными являются угрозы, связанные с незаконным распространением наркотических веществ, борьбой с организованной международной преступностью, другими аналогичными вызовами современности. Здесь также необходимо применение коллективных усилий, и прежде всего со стороны организаций по типу ОДКБ.



Специального решения требуют вопросы, связанные с решением энергетических, экономических и продовольственных проблем. Есть все основания считать, что если программные положения ШОС будут последовательно реализовываться и будут надежно защищены от агрессивного воздействия извне, то на Евразийском пространстве вполне реально можно будет предотвратить и такие современные риски и вызовы.



Четвертое. Важной особенностью развития Шанхайской организации сотрудничества является стремление к совместному развитию науки, образования и культуры. Вполне вероятно, что это должно способствовать обеспечению лидерства стран ШОС в фарватере развития передовых мировых трендов.



В последнее время важным сегментом коллективной безопасности является кибербезопасность. ОДКБ в данной связи, декларируя намерения по обеспечению и такого вида безопасности, может сыграть исключительно важную роль в развитии ШОС, сохраняя ее достижения и обеспечивая безопасность от соответствующих «информационных атак» извне. Это особо важно, поскольку подавляющее большинство стран охвачено информационной революцией, которая требует специфических форм взаимоотношений и которая в существенной степени будет определять развитие большинства международных, региональных и других сфер взаимоотношений.



Пятое. Реальность такова, что современная защита суверенитета и независимости государств от различного рода террористических атак, включая организацию и проведение «цветных революций», также требует поддержки. Здесь более эффективного инструмента, чем ОДКБ, в настоящее время все еще не создано. События, связанные с предотвращением государственного переворота в Казахстане путем мгновенной реакции Коллективных миротворческих сил ОДКБ, свидетельствуют, что эпоха «цветных революций», масштабных террористических акций, атак на государственный суверенитет, по крайней мере, в зоне ответственности ОДКБ, фактически проходит.



В Заявлении Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности, говорится: «Проведенная в январе 2022 года миротворческая операция ОДКБ в Республике Казахстан подтвердила готовность Коллективных сил эффективно решать задачи по обеспечению безопасности государств-членов и продемонстрировала международному сообществу дееспособность Организации к оперативному развертыванию и завершению миссии, тем самым проявив высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций». Такая миссия ОДКБ получила особый авторитет у стран, стремящихся самостоятельно развивать собственную государственность на традиционных принципах образа жизни и без попыток изменить это развитие извне. В некоторых публикациях на Западе отмечается также, что миссия Коллективных сил безопасности ОДКБ в Казахстане реально привела к началу предотвращения попыток проведения «цветных революций» и незаконных государственных переворотов во всем мире. В данном контексте интересы стран, входящих в ШОС и ОДКБ, совпадают и вполне вероятно, что в перспективе приобретут соответствующие нормативно-правовые оформления.



Анализируя развитие взаимоотношений ОДКБ и ШОС, следует отметить и то, что они развиваются по нарастающей.



Так, еще в 2003 году по инициативе Генерального секретаря ОДКБ состоялась первая двусторонняя встреча с Генеральным секретарем ШОС, на которой в принципиальном плане были достигнуты договоренности, легшие в основу подписанного 5 октября 2007 года Меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Секретариатом ШОС. В последующем имели место другие формы взаимоотношений. В частности, для углубления двустороннего сотрудничества в антитеррористическом направлении 14 июня 2011 года подписан Протокол о сотрудничестве между Секретариатом ОДКБ и Региональной антитеррористической структурой (РАТС) ШОС.



17 сентября 2021 года в Душанбе прошел саммит ОДКБ - ШОС, на котором была особо подтверждена общность подходов двух организаций к решению региональных вопросов безопасности.



18 мая 2022 года в Секретариате Организации Договора о коллективной безопасности состоялась встреча Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином, в рамках которой прошло обсуждение перспектив дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества между ОДКБ и ШОС.



Все это дает основание считать, что взаимоотношения ОДКБ и ШОС будут иметь широкое развитие и в будущем. Такие отношения в существенной степени создадут устойчивую и справедливую систему социально-экономической, политической и гуманитарной безопасности в зоне ответственности деятельности этих организаций.



Следует специально обратить внимание и на то, что к участию в деятельности ОДКБ и ШОС проявляют интерес и другие международные организации. Так, в формате «тройки» 28 мая 2018 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и взаимодействия между Секретариатом Организации Договора о коллективной безопасности (Секретариат ОДКБ), Исполкомом Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (Исполком РАТС ШОС) и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ). В соответствии с Меморандумом была создана и приступила к работе постоянно действующая трехсторонняя Экспертная группа. Ее заседания прошли в Ташкенте, а также в Москве на площадках ОДКБ и АТЦ СНГ. Обсуждались вопросы международной и региональной безопасности, в том числе угрозы, исходящие от международных террористических организаций, находящихся на территории Афганистана, и принимаемые меры по их нейтрализации. Сложилась и практика взаимного участия руководителей указанных международных организаций в заседаниях Совета коллективной безопасности ОДКБ, в саммитах СНГ и ШОС. Представители РАТС ШОС и АТЦ СНГ принимают участие в обсуждении военно-политической ситуации на заседаниях Рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ.



16 февраля 2022 года в Москве в штаб-квартире Организации Договора о коллективной безопасности состоялось подписание Совместной позиции РАТС ШОС, АТЦ СНГ и Секретариата ОДКБ по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Документ декларирует общие подходы по вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, поддержке Сторонами соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН 2354 (2017) и реализации требований Глобальной контртеррористической стратегии ООН об устранении условий, способствующих распространению терроризма.



Таким образом, рассматривая современные взаимоотношения ШОС и ОДКБ, можно сделать общий вывод, что эти две организации с точки зрения целей и задач, реализуемых на практике, будут сближаться. Контекст такого сближения, может быть выражен в следующей формуле: ШОС – представляет «межгосударственное прогрессивное объединение», а ОДКБ – «современные формы его защиты». В данном контексте взаимодействие ОДКБ и ШОС является важным фактором сохранения мира и безопасного развития стран не только на Евразийском континенте, но и во всем мире в целом. Такие взаимоотношения получают все больше международное признание и поддержку многих других государств и организаций, включая ООН.

Вадим Владимирович Бровцев,

председатель правительства Республики Южная Осетия

в 2009—2012 гг., и. о. президента РЮО в 2011—2012 гг.,

политик, экономист и общественный деятель.



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