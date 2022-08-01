



В Ташкенте пройдет первое заседание диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция»



ТАШКЕНТ, 1 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа в Ташкенте состоится первое заседание диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.



Стороны обсудят вопросы дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства между Узбекистаном, Азербайджаном и Турцией в сферах региональной и международной политики, торговли, экономики, инвестиций и транспорта.



В ходе встречи будут выработаны новые предложения по расширению взаимовыгодного сотрудничества в указанных направлениях.



По итогам мероприятия планируется принять Ташкентскую декларацию. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи