



Владимир Норов встретился с министром иностранных дел Турции



ТАШКЕНТ, 2 августа. /УЗИНФОРМ/. 2 августа состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимира Норова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, прибывшим в нашу страну для участия в первом заседании диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» в г.Ташкенте.



Отмечалось, что на современном этапе узбекско-турецкие отношения демонстрируют исключительную высокую динамику роста, обогащаясь новым практическим содержанием, благодаря решимости и доверительному диалогу лидеров двух стран.



Особое внимание уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, в том числе по наращиванию объемов взаимной торговли, осуществлению инвестиционных проектов в различных отраслях экономики, расширению культурно-гуманитарных и туристских обменов.



Сообщено о готовности Узбекистана и Турции поддерживать взаимодействие в рамках международных институтов.



Состоялся обмен мнениями по международной и региональной обстановке. Турецкая делегация высоко оценила итоги состоявшейся в г.Ташкенте конференции по Афганистану. Подчеркнута готовность сторон к продолжению координации усилий на афганском направлении и оказания гуманитарной помощи этой стране.



М.Чавушоглу отметил значимость проведения в г.Ташкенте первого заседания диалогового формата «Узбекистан – Азербайджан – Турция» с участием руководителей министерств трех стран, ответственных за вопросы внешней политики, торговли, экономики и транспорта.



Рассмотрены организационные аспекты запланированных мероприятий на двустороннем и многостороннем уровнях, в том числе саммита Организации тюркских государств в г.Самарканде. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи