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Совместное учение ОДКБ «Кобальт-2022» стартовало в КР



НОВОСТИ В МИРЕ, 3 августа. /УЗИНФОРМ/. 3 августа в Кыргызской Республике, на военном полигоне «Эдельвейс» в Балыкчы, состоялась церемония открытия тактико-специального учения «Кобальт-2022» с формированиями сил специального назначения, входящими в состав Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (ФССН КСОР ОДКБ), сообщает пресс-служба ОДКБ.



На мероприятии с приветственным словом выступил заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков. Заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор Октябрь Урмамбетов отметил, что целью учения является предотвращение преступной деятельности в государствах – членах, а также тесное сотрудничество силовых структур стран ОДКБ.



В ходе учения сводные группы войск специального назначения государств – членов Организации будут выполнять учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.



По плану учения предусмотрено проведение командно-штабной тренировки с Оперативным штабом ФССН КСОР ОДКБ по вопросам планирования специальной операции, организации взаимодействия и управления разнородными силами и средствами. В завершение учений будут организованы соревнования по стрельбе из различных видов оружия, а также спортивные соревнования по футболу и волейболу среди команд участников учений.



Учение продлится до 5 августа 2022 года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи