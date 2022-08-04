Владимир Норов провел встречу с генеральным секретарем ССАГЗ

ТАШКЕНТ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. 4 августа и.о. министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Норов провел встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) Наифом ал-Хажрафом.



В ходе встречи отмечалось, что за последние годы сотрудничество Узбекистана с ССАГЗ и входящими в него странами значительно активизировалось, обогащаясь новым практическим содержанием.



Рассмотрен ход реализации ранее достигнутых договоренностей, в том числе в рамках подписанного в 2021г. Меморандума о взаимопонимании по механизму взаимных консультаций между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Генеральным секретариатом Совета.

Н.Хажраф заявил, что ССАГЗ рассматривает Узбекистан в качестве ключевого государства в регионе и высоко оценивает проводимые в стране преобразования. Подчеркнута готовность Совета принять меры для более эффективного использования имеющегося огромного потенциала взаимодействия с Узбекистаном и наращиванию контактов по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.



Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий. Особое внимание уделено подготовке к проведению в текущем году первого заседания Стратегического диалога «Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств стран Залива», которое послужит укреплению связей между двумя регионами.



Обсуждены актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация в Афганистане. Генеральный секретарь ССГЗ позитивно охарактеризовал итоги недавно состоявшейся в г.Ташкенте Международной конференции по Афганистану. Отмечена важность проводимой узбекской стороной практической работы по оказанию социально-экономического и гуманитарного содействия этой стране.



Еапомним, что Совет сотрудничества арабских государств стран Залива – региональная организация, членами которой являются Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

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