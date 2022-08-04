Станислав Зась выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе04.08.2022 15:38
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НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба ОДКБ.
В заявлении, в частности, говорится:
«В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе, и приведших к человеческим жертвам.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы.»
УЗИНФОРМ