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Станислав Зась выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе



НОВОСТИ В МИРЕ, 4 августа. /УЗИНФОРМ/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выступил с заявлением в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба ОДКБ.



В заявлении, в частности, говорится:



«В Секретариате ОДКБ обеспокоены информацией о вооруженных столкновениях, произошедших в Нагорном Карабахе, и приведших к человеческим жертвам.



Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.



Призываем стороны конфликта воздерживаться от применения силы и использовать для преодоления существующих разногласий исключительно дипломатические методы.» УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи